Karlsruhe urteilt über AfD-Klage zur Wahl des Bundestagspräsidiums

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Nach einer Klage aus den Reihen der AfD verkündet das Bundesverfassungsgericht am Dienstag (10.00 Uhr) ein Urteil zur Wahl der Bundestags-Vizepräsidenten. Seit ihrem Einzug in den Bundestag 2017 besetzt die AfD als einzige Fraktion keinen Posten im Präsidium. Die anderen Parteien haben sämtliche Kandidatinnen und Kandidaten durchfallen lassen. Zur Frage, ob das rechtens ist, ist noch ein zweites Verfahren in Karlsruhe anhängig. Fürs erste haben die Richterinnen und Richter geklärt, wer Kandidatenvorschläge für die Wahl der Bundestags-Vizepräsidenten machen darf.

Das Präsidium gesteht nur den Fraktionen ein Vorschlagsrecht zu. Der AfD-Politiker Fabian Jacobi streitet dafür, auch als einzelner Abgeordneter einen Namen ins Spiel bringen zu können.

Was dahintersteckt, hatte er in der Verhandlung erklärt: Laut Geschäftsordnung gelten in einem dritten Wahlgang niedrigere Hürden. Dann ist bei zwei Bewerbern der gewählt, der die meisten Stimmen bekommt. Jacobi hatte 2019 mit Wissen der Fraktion einen zusätzlichen AfD-Kandidaten vorgeschlagen. Der Hintergedanke: Wenn zwei AfD-Leute gegeneinander anträten, würden die eigenen Stimmen reichen. Der dritte Wahlgang ist allerdings nur auf dem Papier vorgesehen. Tatsächlich ist immer nach zwei Wahlgängen Schluss. (Az. 2 BvE 2/20)/sem/DP/ngu