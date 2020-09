Kartellamt hat Internet-Riesen weiter im Visier

Düsseldorf (Reuters) - Das Bundeskartellamt will Internet-Riesen weiter genau auf die Finger schauen.

"Wir bleiben dran an diesem Thema", sagte Kartellamtschef Andreas Mundt am Mittwoch in einer Video-Konferenz in Bonn. Die Wettbewerbshüter untersuchten aktuell etwa, ob Amazon die Preise von Händlern auf seinen Plattformen beeinflusse, erläuterte Mundt.

Das Kartellamt hatte bereits zahlreiche Verfahren in dem Wachstumsmarkt angestrengt. Unter anderem hat die Regulierungsbehörde neben Amazon auch Facebook ins Visier genommen. Im Falle von Facebook hatte sie etwa "weitreichende Beschränkungen" für die Verarbeitung von Nutzerinformationen verhängt. Der Bundesgerichtshof hatte die Entscheidung im Juni in einem Eilverfahren bestätigt.