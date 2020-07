Kartellamt nimmt Kauf von Real-Standorten durch Kaufland unter Lupe

Berlin (Reuters) - Das Bundeskartellamt schaut sich den Kauf von Standorten der Supermarktkette Real durch Kaufland genauer an.

Es sei eine vertiefte Prüfung eingeleitet worden, teilte die Wettbewerbsbehörde am Freitag mit. Es seien weitere Ermittlungen zu den betroffenen Absatz- und Beschaffungsmärkten erforderlich. Konkret geht es um bis zu 101 Real-Standorte. Kaufland gehört wie Lidl zur Schwarz-Gruppe.

Der Handelskonzern Metro hat die Supermarktkette an das Investorenkonsortium SCP verkauft, das wiederum viele Märkte an Konkurrenten wie Kaufland und Edeka veräußern will.