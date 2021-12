Kartellamt prüft Verkauf von Containerfirma an chinesische CIMC genau

Düsseldorf (Reuters) - Das Bundeskartellamt nimmt den Verkauf des Kühlcontainer-Herstellers Maersk Container Industry an die chinesische Cimc genau unter die Lupe.

Das Kartellamt habe ein Hauptprüfverfahren zu den Plänen eingeleitet, sagte ein Sprecher der Behörde am Donnerstag. Damit nimmt sich die Behörde mehr Zeit, um die Auswirkungen der Übernahme auf die betroffenen Märkte zu untersuchen. Die dänische Reederei hatte angekündigt, das Geschäft mit der Kühlcontainer-Fertigung in einer rund 987 Millionen US-Dollar schweren Transaktion an die stark im Container-Geschäft engagierte Cimc zu verkaufen. Die Regulierungsbehörden müssen den Plänen aber noch zustimmen. Bis dahin arbeiteten die beiden Unternehmen getrennt.