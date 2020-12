Kauf-Kandidaten für 2021: Die Zalando-Aktie & die Walt-Disney-Aktie!

Hast du schon eine Kaufliste für das kommende Börsenjahr 2021 zusammengestellt? Zumindest eine Watchlist wäre möglicherweise ratsam. Die Zalando-Aktie und auch die von Walt Disney könnten beispielsweise spannende Kandidaten sein, über die du näher nachdenken solltest.

Wieso, fragst du dich? Eine wirklich tolle Frage! Lass uns im Folgenden daher einmal darauf achten, weshalb die Zalando-Aktie und die Walt-Disney-Aktie spannende Kauf-Kandidaten für 2021 sein könnten. Möglicherweise wirst du einen spannenden Namen hierbei identifizieren können.

Walt-Disney-Aktie: Wachstum und Turnaround!

Eine erste Aktie, die gleichzeitig Wachstum und Turnaround versprechend könnte, ist die von Walt Disney. Der US-amerikanische Medien- und Freizeitkonzern wird derzeit wieder mit einem Quäntchen Hoffnung bepreist. Immerhin könnten die Freizeitparks im nächsten Jahr wieder mehr florieren. Ein Impfstoff könnte zu mehr Normalität führen, was diesem Segment neues Leben einhauchen könnte. Immerhin stehen die Freizeitparks alleine für ca. 26 Mrd. US-Dollar Umsatz in soliden Jahren. Das unterstreicht die Bedeutung dieses Segments.

Das, was jedoch jetzt die Magie hinter der Walt-Disney-Aktie ausmacht, ist das Streaming. Das Management hat verkündet, dass zukünftig mehr Fokus auf die Dienste Disney+, Hulu und ESPN+ gelegt werden soll. Mit hohen Investitionen von bis zu 16 Mrd. US-Dollar pro Jahr soll eine Content-Offensive gestartet werden, innerhalb derer 350 Mio. Streamer erreicht werden sollen. Und das sogar in den kommenden Jahren!

Mit einer solchen Veränderung könnte Walt Disney künftig über die Hälfte der Umsätze im Streaming-Segment erlösen. Und das Beste daran: Walt Disney verfügt über eine Menge an beliebtem Content, der jetzt zielgerichteter für weiteres Wachstum genutzt werden kann. Sollte die Streaming-Wachstumsgeschichte im nächsten Jahr zünden und Walt Disney in den Freizeitparks wieder milliardenschwere Umsätze generieren, so könnte eine gigantische Dynamik auf die Aktie lauern. Ein Investment-Case, das Foolishe Investoren zumindest mehr in den Fokus rücken können.

Zalando-Aktie: Der Lockdown verändert Gewohnheiten …

Eine zweite spannende Wachstumsaktie könnte außerdem die von Zalando sein. Die Anteilsscheine des europäischen Modeversandhändlers haben in diesem Jahr gezeigt: Ja, diese Erfolgsgeschichte lebt. Möglicherweise mehr denn je und auch zu Beginn des neuen Börsenjahres.

Wir befinden uns in einem zweiten Lockdown und das könnte ein hervorragendes Marktumfeld für die Zalando-Aktie sein. Immerhin ist der stationäre Einzelhandel weitgehend zu und Konkurrenz dadurch kaum vorhanden. Das könnte zu deutlichen Zugewinnen bei dieser Wachstumsgeschichte führen.

Die fundamentale Bewertung ist weiterhin vergleichsweise moderat: Die Zalando-Aktie kommt jetzt auf einen Börsenwert von 22,5 Mrd. Euro, was wenig für die Vision eines führenden, europäischen E-Commerce-Akteurs im Mode-Segment sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt schließlich unter 3 und die Wachstumsraten bei über 20 %. Auch wenn die Zalando-Aktie konsequent profitabler werden sollte, so könnte im kommenden Börsenjahr 2021 eine weitere positive Dynamik lauern.

Top-Aktien für 2021 …?

Die Walt-Disney-Aktie und die Zalando-Aktie könnten daher viel Potenzial besitzen. Bei beiden Aktien stimmt der Trend und der operative Alltag könnte sich entweder verbessern oder aber das Zahlenwerk steht vor einem signifikanten Wachstum.

Mit einer möglicherweise attraktiven fundamentalen Bewertung wird dieser Mix vervollständigt. Im Jahre 2021 könnte daher ein guter Zeitpunkt sein, um sich die Aktien näher anzusehen. Oder vielleicht noch zwischen den Feiertagen, wenn du die Zeit besitzt.

Vincent besitzt Aktien von Walt Disney und Zalando. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Walt Disney und Zalando und empfiehlt die folgenden Optionen: Long January 2021 $60 Call auf Walt Disney und Short January 2021 $135 Call auf Walt Disney.

