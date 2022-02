Kaufen und das nächste Jahrzehnt halten: 2 unterbewertete Elektroauto-Aktien

In 3 Sätzen:

Selbst bei den günstigeren Bewertungen bleiben EV-Aktien hoch bewertet.

Nicht jede Aktie ist den Preis wert, den der Markt verlangt.

Geduldige Anleger werden mit diesen beiden EV-Aktien auf lange Sicht belohnt.

Im Jahr 2022 hat man als Anleger die Qual der Wahl zwischen vielen angeschlagenen Elektrofahrzeugherstellern. Fast alle davon haben in den ersten drei Wochen des neuen Jahres 10 % oder mehr ihres Wertes verloren.

Aber ein niedriger Aktienkurs bedeutet nicht unbedingt einen guten Wert; der Markt ist übersät mit Penny Stocks, die aus gutem Grund billig sind: Ihre Aussichten auf künftigen Erfolg sind sehr gering. Auch wenn Elektroautos eine kritische Masse erreichen, bedeutet das nicht, dass alle Hersteller von Elektroautos überleben werden. Oder sollten.

Es ist auch erwähnenswert, dass trotz der starken Kursverluste, die sie erlitten haben, die Branche als Ganzes immer noch sehr niedrig bewertet ist. Man kann durchaus argumentieren, dass die EV-Hersteller noch nicht weit genug gefallen sind.

Das bedeutet, dass Anleger bei der Auswahl von E-Auto-Aktien für ihr Portfolio vorsichtig vorgehen müssen. Die folgenden beiden Hersteller sind derzeit die besten unterbewerteten Investitionen.

Für manche ist die Behauptung, Tesla sei unterbewertet, lächerlich. Selbst wenn die Aktie im bisherigen Jahresverlauf um fast 11 % gesunken ist, wird sie immer noch für rund 940 US-Dollar gehandelt. Obwohl die Marktkapitalisierung durch den Rückgang auf unter 1 Bio. US-Dollar gesunken ist, ist das Unternehmen immer noch der wertvollste Automobilhersteller. Das Unternehmen ist immer noch mehr wert als die nächsten 30 Hersteller zusammen, einschließlich Ford Motor Company, General Motors und Toyota Motor.

Es gibt jedoch einen guten Grund, warum Anleger Tesla genauer unter die Lupe nehmen sollten. Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr über 936.000 Fahrzeuge ausgeliefert und damit in etwas mehr als zehn Jahren seit dem Börsengang fast halb so viele Autos verkauft wie der größte US-Autohersteller Toyota, der im Jahr 2021 2,3 Millionen Fahrzeuge verkaufte.

Teslas neueste Gigafactory wurde gerade in Betrieb genommen und soll bis Mitte des Jahres 30.000 neue Fahrzeuge produzieren, während CEO Elon Musk sagte, er wolle bis 2030 20 Millionen Elektroautos verkaufen. Das erscheint heute hoch gegriffen, aber selbst wenn er nur die Hälfte davon schafft, würde er damit fast so viele Elektroautos produzieren wie die gesamte Autoindustrie heute.

Tesla hat noch einen weiteren Vorteil: Das Unternehmen ist profitabel, und das schon seit zehn aufeinander folgenden Quartalen. Das können nur wenige andere Hersteller von Elektrofahrzeugen von sich behaupten und der heutige Aktienkurs von Tesla könnte zu Beginn des nächsten Jahrzehnts regelrecht antiquiert erscheinen.

Aus den gleichen Gründen, aus denen ich Tesla für einen EV-Gewinner halte, gefällt mir auch Nio. Obwohl ich Investitionen in chinesische Aktien wegen der Regierung des Landes und seiner wechselhaften Führung nach wie vor misstrauisch gegenüberstehe, sollte Nio in der Lage sein, das harte Durchgreifen und die regulatorischen Eingriffe zu vermeiden, denen andere technologieorientierte Unternehmen ausgesetzt waren.

Nio hilft Peking dabei, sein Ziel zu erreichen, mit den Industrieländern an wichtigen Fronten zu konkurrieren, insbesondere bei der Entwicklung von Fahrzeugen mit neuer Energie oder Plug-in-Elektrik, wie es heißt. Unternehmen, die die Regierung gut aussehen lassen, sollten gut abschneiden.

Nio lieferte auch etwa 10.900 Elektrofahrzeuge im November und weitere 10.500 im Dezember aus. Wären die weltweiten Störungen in der Lieferkette nicht gewesen, hätte das Unternehmen wahrscheinlich noch besser abgeschnitten.

Das Unternehmen hat außerdem gerade seine bestehende Produktionsanlage modernisiert und will im dritten Quartal dieses Jahres eine zweite Anlage in Betrieb nehmen. Damit steigt die jährliche Kapazität von Nio auf 600.000 Fahrzeuge, was nach Ansicht des Unternehmens für die derzeitige Nachfrage ausreicht.

Nio plant, in diesem Jahr in fünf weiteren europäischen Ländern präsent zu sein, was sein Wachstum weiter beschleunigen dürfte. Darüber hinaus hat Nio im Jahr 2020 ein Battery-as-a-Service-Programm eingeführt, mit dem Käufer ihre alten Batterien aufladen, aufrüsten oder gegen neue austauschen können, was dem Unternehmen wiederkehrende Einnahmen beschert.

Die Aktie des Elektroautoherstellers hat im Jahr 2022 bisher 13 % ihres Wertes verloren und liegt fast 60 % unter ihrem Höchststand vom letzten Sommer, als sie für rund 65 US-Dollar pro Aktie gehandelt wurde. Da Nio der größte und am schnellsten wachsende Elektroautohersteller auf dem weltweit größten Markt für Elektroautos ist und die Möglichkeit besteht, dass das Unternehmen bis Ende des Jahres profitabel wird, ist Nio mit einem Aktienkurs von unter 30 US-Dollar ein unterbewerteter Gewinner.

Rich Duprey besitzt keine der angegebenen Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von NIO und Tesla.

