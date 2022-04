Kaufen und für immer halten: 2 starke Halbleiter-Wachstumsaktien

Die Technologie, die wir tagtäglich nutzen, wird von immer fortschrittlicheren Computerchips, den sogenannten Halbleitern, angetrieben. Die Branche befindet sich an der Schwelle zu einer bedeutenden Wachstumsphase.

Da sich unser Leben immer mehr in die digitale Welt verlagert, müssen die Geräte, mit denen wir auf unsere virtuellen Werte zugreifen, schneller, intelligenter und intuitiver sein. Das gilt für Smartphones, Computer und sogar Autos, die dank fortschrittlicher Halbleiter in der Lage sind, selbst zu fahren.

Aber die Branche ist breit gefächert und bietet Anlegern eine Vielzahl von Möglichkeiten. Bis zum Beginn des nächsten Jahrzehnts könnte der Sektor einen Wert von über 1 Billion US-Dollar pro Jahr erreichen. Hier sind zwei Halbleiteraktien, die in verschiedenen Bereichen der Branche tätig sind. Beide sind erstklassige Kandidaten, um für immer im Depot zu bleiben.

Zum Halbleitersektor gehört mehr als nur die Herstellung von Chips. Ein ganzer Teilbereich von Unternehmen, die die weltweit führenden Hersteller mit fortschrittlichen Anlagen beliefern, floriert, und Axcelis Technologies (WKN: A2AM8Z) ist eines davon. Dessen Ionenimplantationsgeräte sind für den Chip-Herstellungsprozess von entscheidender Bedeutung. Die Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens steigt rasant.

Die Pandemie führte zu Engpässen bei Chips und verwandten Komponenten, da die Produktion in Asien und Europa zeitweise eingestellt werden musste. Dies führte bei den führenden Chipherstellern zu einem Wettlauf um die Erweiterung der Produktionskapazitäten, um den Rückstand aufzuholen. Die Anlagen von Axcelis sind ein wichtiger Bestandteil dieser Strategie. Seit September 2021 hat das Unternehmen eine Reihe von Ankündigungen veröffentlicht, in denen es auf große Lieferungen seiner Purion-Implantiergeräte in Asien und Europa hinwies.

Dies führte dazu, dass das Unternehmen 2021 sein bisher größtes Jahr erlebte, in dem der Umsatz gegenüber 2020 um 39 % auf 662 Mio. US-Dollar stieg und das erste Ganzjahresergebnis von über 650 Mio. US-Dollar erzielt wurde - zwei Jahre vor den Schätzungen von Axcelis. Aber das Unternehmen ist auch hochprofitabel mit einem Gewinn pro Aktie von 2,88 US-Dollar im Jahr 2021. Das entspricht einem Wachstum von 97 % im Vergleich zum Vorjahr.

Es ist daher keine Überraschung, dass die Axcelis-Aktie in letzter Zeit zu den besten Werten des gesamten Halbleitersektors gehört und seit ihrem Tiefststand im März 2020 um 477 % gestiegen ist. Sie wird jedoch zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 27 gehandelt, was immer noch einen Stand von 21 % gegenüber dem breiteren Technologiesektor bedeutet. Der wird zu einem Verhältnis von 32 gehandelt.

Als ob das nicht schon verlockend genug wäre, hat Axcelis vor Kurzem ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von 100 Mio. US-Dollar gestartet, um Geld an die Aktionäre zurückzugeben. Dies kommt zu den 75 Mio. US-Dollar hinzu, die das Unternehmen seit 2019 bereits zurückgekauft hat. Es unterstreicht das wachsende Vertrauen des Unternehmens in seine Fähigkeit, auch in Zukunft eine starke operative Leistung zu erzielen.

Mit einer Marktbewertung von gerade einmal 2,6 Mrd. US-Dollar kann Axcelis Technologies noch ordentlich wachsen. Auf lange Sicht könnten jährlich mehrere Milliarden Dollar erwirtschaftet werden.

Um es klar zu sagen: Nvidia (WKN: 918422) ist weit mehr als nur ein Halbleiterunternehmen, und als Chiphersteller ist es das beste Unternehmen seiner Klasse. Die Grafikkarten von Nvidia sind die gefragtesten der Welt für Gaming, Rechenzentren und das Nvidia Omniverse. Das Unternehmen wird oft für seine bahnbrechenden Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) gelobt, da es die ersten KI-Supercomputer der Welt gebaut hat.

Mit einem Anteil von 12,4 Mrd. US-Dollar am Umsatz von 26,9 Mrd. US-Dollar im Geschäftsjahr 2022 ist Gaming das größte Segment von Nvidia, und das Unternehmen ist nicht nur bei Hardwarekomponenten innovativ. Die GeForce-Now-Plattform ist ein cloudbasierter Host mit über 1.000 Spielen, auf die Nutzer über GeForce Now zugreifen können. Und das, ohne Downloads, Installationen und Patches durchführen zu müssen. Dieses nahtlose Spielerlebnis wird inzwischen von mehr als 14 Mio. Menschen genutzt.

Aber es gibt noch zwei andere Segmente, die Nvidia für immer wertvoll machen.

Das erste ist das professionelle Visualisierungssegment, das die Omniverse-Plattform beherbergt. Die wird von 100.000 Entwicklern genutzt wird, um virtuelle Welten für Spiele, das Metaverse und sogar für industrielle Zwecke zu erstellen. Unternehmen nutzen Omniverse, um digitale Zwillinge ihrer realen Anlagen zu erstellen, um Produktionsänderungen zu planen, die Lagerhaltung in der Fabrik zu optimieren und Umgebungen für autonome Roboter zu modellieren. Diese digitalen Zwillinge können millimetergenau sein, was sie auch für große Bau- und Infrastrukturarbeiten unglaublich leistungsfähig macht.

Im Gesamtjahr 2022 verdoppelte sich der Umsatz des Segments für professionelle Visualisierung im Vergleich zum Vorjahr auf 2,11 Mrd. US-Dollar.

Das zweite Segment ist die Automobil- und Robotikbranche, in der Nvidia führend ist. Die 566 Mio. US-Dollar Umsatz des Segments für das gesamte Geschäftsjahr 2022 machen nur winzige 2 % des Gesamtumsatzes des Unternehmens aus. Aber ab 2024 werden Daimlers Autos der nächsten Generation mit Nvidias Technologie ausgeliefert. Das ist nur einer von vielen Deals, zu denen auch Jaguar und Land Rover von Tata Motors gehören, und er schafft die Voraussetzungen für ein explosives Wachstum.

