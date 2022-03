Kaufen und halten: 2 Warren-Buffett-Aktien für den Fall, dass der Markt abstürzt

Apple wird sich zunehmend auf sein Dienstleistungssegment stützen, das wesentlich höhere Gewinnspannen bietet.

Berkshire Hathaway hält ein breites Spektrum an Unternehmen und hat eine hervorragende Investitionsbilanz.

Der Aktienmarkt hat sich in diesem Jahr bislang nicht gut entwickelt. Stand Ende März liegen alle drei großen US-Marktindizes im Jahresverlauf deutlich im Minus, wobei der Nasdaq Composite Index mit einem Minus von 11 % am schlechtesten abschneidet. Angesichts der aktuellen geopolitischen Spannungen und ihrer Auswirkungen auf die weltweiten Volkswirtschaften könnte man als Anleger befürchten, dass es in diesem Jahr zu einem Börsencrash kommen wird.

Natürlich weiß niemand, ob dies der Fall sein wird, aber es kann nicht schaden, sich im Voraus darauf vorzubereiten. Und dabei lohnt es sich, bei Warren Buffett zu spicken. Das Orakel von Omaha ist dafür bekannt, dass es sich nicht vor Abschwüngen fürchtet, denn die können großartige Gelegenheiten bieten, Aktien hervorragender Unternehmen zu kaufen. Sehen wir uns zwei von Buffetts Lieblingsaktien an, bei denen es sich lohnen könnte, beim nächsten Börsencrash zuzuschlagen: Apple und Berkshire Hathaway.

Auf den ersten Blick scheint Apple nicht die Art von Unternehmen zu sein, auf die Anleger während eines Abschwungs setzen sollten. Schließlich ist der Tech-Gigant vor allem für seine eleganten Technologieprodukte bekannt, allen voran das iPhone. Obwohl die Qualität der Apple-Hardware erstklassig ist, sind die Produkte des Unternehmens nicht dafür bekannt, billig zu sein. Wenn es zu wirtschaftlichen Schwierigkeiten kommt und der Markt einbricht, werden die Verbraucher vielleicht zuerst bei Produkten wie dem iPhone sparen.

Aber sehen wir uns das Gesamtbild an. Historisch gesehen dauerten Bärenmärkte im Durchschnitt 9,6 Monate. Im Gegensatz dazu dauerten Bullenmärkte 2,7 Jahre.

Auch wirtschaftliche Rezessionen sind in der Regel kürzer als Aufschwünge. Selbst wenn Apple unter dem nächsten Abschwung leidet (wann auch immer dieser eintritt), können die Anleger sicher sein, dass sich das Unternehmen außerordentlich gut entwickeln wird, sobald sich die Lage beruhigt hat. Schließlich hat das Unternehmen den Markt in den letzten drei Jahren deutlich geschlagen. Und dieser Zeitraum beinhaltet immerhin die Corona-Rezession.

Außerdem will Apple seine Abhängigkeit von der Hardware-Sparte verringern. Natürlich macht das Produktsegment des Unternehmens immer noch den größten Teil seines Umsatzes aus. Im Geschäftsjahr 2021, das am 25. September 2021 endete, erzielte Apple einen Gesamtumsatz von 365,8 Mrd. US-Dollar, 33,3 % mehr als im vorherigen Geschäftsjahr.

Die Produkteinheit des Unternehmens machte etwa 81 % des Nettoumsatzes aus. Die gute Nachricht ist, dass das Dienstleistungssegment von Apple - mit Angeboten wie iCloud, Apple TV+, Apple One, Apple Music etc. - immer wichtiger wird und wesentlich höhere Margen bietet. Im vergangenen Geschäftsjahr wies das Produktsegment von Apple eine Bruttomarge von 35,3 % auf, während die Bruttomarge für das Dienstleistungssegment mit 69,7 % fast doppelt so hoch war.

Angesichts der starken Marke, die Apple als führendes Technologieunternehmen aufgebaut hat, wird das Unternehmen zumindest in absehbarer Zukunft weiterhin solide Umsätze mit seinen Hardware-Produkten erzielen. Aber der Dienstleistungsbereich des Unternehmens wird wahrscheinlich an Bedeutung gewinnen. Das sollte es Apple ermöglichen, noch mehr Wege zu finden, um seine Nutzer zu monetarisieren. Das wird sich positiv auf den Gewinn des Unternehmens auswirken. Darum bleibt Apple auch nach einem Crash eine ausgezeichnete Aktie zum Kaufen und Halten.

Warren Buffett kauft offensichtlich gerne Aktien des Unternehmens, das er leitet. In den letzten Jahren hat Berkshire Hathaway 9 % seiner Ende 2019 ausstehenden Aktien zurückgekauft - für insgesamt 51,7 Mrd. US-Dollar. Anleger, die Abschwünge überleben und den Markt schlagen wollen, sollten vielleicht Buffetts Beispiel folgen.

Dieses Konglomerat hält viele bemerkenswerte Tochtergesellschaften, darunter Geico, Fruit of the Loom, Duracell und viele mehr. Berkshire Hathaway verfügt über eine Versicherungssparte und eine Produktionseinheit und besitzt außerdem mehrere Energie- und Versorgungsunternehmen. Das ist mehr Vielfalt, als Anleger in der Regel durch Investitionen in nur eine Aktie erreichen können. Und dabei dürfte es nicht bleiben.

Buffett und sein Team haben ihren riesigen Cash-Vorrat häufig dazu eingesetzt, noch mehr hervorragende Unternehmen zu erwerben. Dieser letzte Punkt unterstreicht den vielleicht besten Grund, Aktien von Berkshire Hathaway zu kaufen: Auf diese Weise haben Anleger sowohl Buffett als auch Vize Charlie Munger auf ihrer Seite.

Beide gelten weithin als einige der besten Investoren aller Zeiten. Und mit diesen beiden an der Spitze hat Berkshire Hathaway in der Vergangenheit den Markt geschlagen und zwischendurch nicht gerade wenige Krisen bewältigt.

Nachdem sie bewiesen haben, dass sie wissen, wie man ein äußerst erfolgreiches Unternehmen führt, haben Buffett und Munger - beide über 90 - Berichten zufolge bereits entschieden, wer das Unternehmen als Nächstes führen wird. Der Name des Auserwählten ist Gregory Abel, stellvertretender Vorsitzender von Berkshire Hathaways Nicht-Versicherungsgeschäft. Munger selbst hat betont, dass Abel die Kultur des Unternehmens beibehalten werde.

Das ist die einzige Versicherung, die die Anleger wissen müssen: dass Berkshire Hathaway noch viele Jahre lang gute Leistungen erbringen dürfte. Sollten die Aktien des Unternehmens in diesem Jahr in einem Marktcrash untergehen, wäre es ein guter Schachzug, hier einzusteigen.

