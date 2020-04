Kauflaune der US-Verbraucher rauscht in Coronakrise in den Keller

Washington (Reuters) - Die Virus-Krise verdirbt den Amerikanern massiv die Kauflaune.

Das Barometer für das Verbrauchervertrauen im April fiel auf 86,9 Punkte von 118,8 Zählern im März, wie das Forschungsinstitut Conference Board am Dienstag zu seiner monatlichen Umfrage mitteilte. Von Reuters befragte Experten hatten mit einem Einbruch auf 87,9 Punkte gerechnet. Die Verbraucher schätzten ihre Lage weitaus ungünstiger ein als im Vormonat: Das entsprechende Barometer fiel so stark wie nie zuvor seit Beginn der Befragungen. Als Lichtblick gilt jedoch, dass die Konsumenten nicht mehr ganz so skeptisch in die Zukunft schauen wie noch im März.

Laut Forschungsdirektorin Lynn Franco könnte dabei eine Rolle spielen, dass die Amerikaner auf eine baldige Lockerung der Einschränkungen setzten. Laut Ökonom Patrick Boldt von der Helaba bleibt auch wegen des angeknacksten Verbrauchervertrauens "die Konjunkturperspektive zunächst getrübt". Die Konsumenten sind mit ihren Ausgaben das Rückgrat der US-Konjunktur, die im Sog der Corona-Pandemie auf eine Rezession zusteuert. Zuletzt war auch das von der Universität Michigan veröffentlichte Barometer für das Konsumklima im April eingebrochen.

Auf die Verbraucherstimmung drückt auch die Entwicklung am Arbeitsmarkt: Binnen weniger Wochen machte die Krise den Stellenaufbau aus dem vorangegangenen Boom-Jahrzehnt zunichte. Seit Mitte März sind beim Staat 26,5 Millionen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe eingegangen. Eine Online-Umfrage lässt darauf schließen, dass der Kreis der Bedürftigen noch weit größer ist.