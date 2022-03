Kaufrausch an der Börse in HongKong – Alibaba, Nio und Baidu auf dem Prüfstand

Werbung



Der Absturz bei im Ausland gelisteten chinesischen Tech-Werten ist vorerst gestoppt. Doch die geopolitischen, makroökonomischen und regulatorischen Risiken bleiben. Chinesische Tech-Aktien in Hongkong und den USA haben sich nach dem Ausverkauf der vergangenen Tage kräftig erholt. Der Hang Seng Tech Index in Hongkong stieg am Mittwoch um mehr als 22 Prozent. Am Vortag hatten bereits in den USA notierte China-Werte zum ersten Mal seit Donnerstag vergangener Woche wieder zugelegt. Erfahre in diesem Livestream, wie Aktien wie Alibaba, Nio und Baidu reagieren.

Börsentäglich vereinen wir Theorie und Praxis. Erarbeiten Sie live mit unseren Experten interessante Tradingideen. Lernen Sie gleichzeitig, wie interessante Tradingsetups erstellt werden und mit welchen Tradingansätzen unsere Experten arbeiten.