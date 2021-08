Kauft Warren Buffett ganz Berkshire Hathaway zurück?!

Es ist wieder einmal an der Zeit, dass Warren Buffett und Berkshire Hathaway eine Menge Schlagzeilen machen. Grund hierfür ist natürlich die aktuelle Quartalsberichtssaison. Das Orakel von Omaha hat bei seiner Beteiligungsgesellschaft ein frisches Zahlenwerk präsentiert. Sowie auch Auskunft über den aktuellen Stand der Aktienrückkäufe gegeben.

Das hat im US-amerikanischen Raum zu einer interessanten Schlagzeile geführt, die ich gerne aufgreifen würde. Sie besagte sinngemäß: Kauft Warren Buffett etwa ganz Berkshire Hathaway zurück? Eine interessante Idee mit Blick auf das Volumen der Rückkäufe und der Cashreserven, die das Orakel von Omaha besitzt. Allerdings: Das dürfte es wohl eher nicht geben.

Nein, Warren Buffett kauft nicht Berkshire Hathaway zurück

Um eines klar zu sagen: Warren Buffett in seiner Funktion als CEO und Großinvestor bei Berkshire Hathaway verfügt nicht über die notwendigen Mittel, um einen solchen Schritt zu gehen. Wenn wir von einem Cashbetrag von 144 Mrd. US-Dollar und einer derzeitigen Marktkapitalisierung in Höhe von 655 Mrd. US-Dollar ausgehen, so erkennen wir: Der gewaltige Cashberg reicht nicht einmal, um ein Viertel der Aktien zu kaufen und einzuziehen.

Es gibt natürlich regelmäßige Aktienrückkäufe von Warren Buffett bei Berkshire Hathaway. Zuletzt von ca. 6 Mrd. US-Dollar im zweiten Quartal beziehungsweise von ca. 12,6 Mrd. US-Dollar im ersten Halbjahr. Und auch in Höhe von rund 25 Mrd. US-Dollar im gesamten Börsenjahr 2020. Ein gewisses Momentum lässt sich daher nicht leugnen und die Tendenz könnte so weitergehen.

Bedenken sollten wir jedoch, dass es für Warren Buffett relativ gesehen immer schwieriger wird, mengenmäßig eine hohe Anzahl von Aktien zu kaufen und einzuziehen. Der Wert, den jede einzelne Aktie verbrieft, vergrößert sich konsequent. Das bedeutet, dass es mittel- bis langfristig aufgrund immer höherer Aktienkurse zu relativ gesehen weniger Rückkäufen eigener Aktien kommen dürfte.

Wenn ich alle diese Faktoren würdige, dürfte klar sein: Nein, Warren Buffett kauft nicht ganz Berkshire Hathaway zurück. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit, auch mit Blick auf die vergangenen Quartale, nicht gering, dass Investoren weiteres zurückgeführtes Kapital mithilfe von Rückkäufen erwarten können.

Es geht um eine Wertsteigerung

Warren Buffett geht es mit den Aktienrückkäufen bei Berkshire Hathaway also nicht darum, alle ausstehenden Aktien zu kaufen und einzuziehen. Nein, sondern primär darum, möglichst viele Aktien einzuziehen und damit den Wert jeder einzelnen Aktie zu vergrößern. Das ist im Endeffekt die Funktionsweise hinter dieser Kapitalmaßnahme.

Trotzdem ist es bemerkenswert, dass die Aktienrückkäufe des Orakels von Omaha inzwischen so groß sind, dass sie solche Schlagzeilen hervorrufen. Natürlich auch ein wenig im Scherz. Es zeigt jedoch, wie gewaltig diese Kapitalmaßnahmen inzwischen sind. Das wiederum kann ein Vorteil sein, verdeutlicht jedoch auch, dass es keine anderen, größeren Investitionen bei der Beteiligungsgesellschaft gegeben hat.

