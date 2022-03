Replaced by the video

Trotz der sehr robusten US-Arbeitsmarktdaten, bleiben Investoren vor dem Wochenende am sicheren Ufer. Es wurden 678.000 Jobs geschaffen, mit einer Lohninflation von Null Prozent. Wegen der geopolitischen Spannungen, bleibt die Risikoaversion hoch.

0:00 - Intro

0:25 - Kein Kaufinteresse vor dem Wochenende

2:00 - Arbeitsmarktdaten | Lohninflation

4:18 - Makroökonomisches Umfeld robust

6:23 - Broadcom, Netflix, Disney

8:12 - Rohstoffe und die Historie

11:45 - Nebenwirkungen

12:53 - Preissteigerungen bei Lebensmitteln

14:14 - Was bedeutet der Krieg in der Ukraine?

16:42 - Gedanke zum Wochenende

19:10 - Was kann die Stimmung aufhellen?

21:32 - Massiver Fehler von Putin

