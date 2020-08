Keine Angst vor dem Börsencrash Teil 2! Hier sind die Tipps von Warren Buffett, um eine Million zu verdienen

Der FTSE 100 fiel am letzten Freitag wieder unter 6.000, und viele Anleger fürchten schon den zweiten Crash in diesem Jahr. Das ist verständlich, denn die Pandemie ist noch nicht vorbei. So leicht werden wir Covid-19 nicht los. Stattdessen taucht es überall dort auf, wo der Lockdown gelockert wird.

Einige würden dies als guten Grund sehen, den FTSE 100 ganz zu meiden. Ich denke, das wäre ein Fehler. In Zeiten wie diesen ist es sinnvoll, die Worte des größten Investors der Welt, Warren Buffett, zu beherzigen. Er hat sein Vermögen nicht dadurch gemacht, dass er bei einem Börsencrash in Deckung gegangen ist. Stattdessen nutzte er die Baisse, um sich Spitzenaktien zu Schnäppchenpreisen zu sichern.

Warren Buffetts berühmtestes Zitat ist heute so wahr wie eh und je: “Sei ängstlich, wenn andere gierig sind, und gierig, wenn andere ängstlich sind.” Im Moment sind Investoren ängstlich. Wir alle sind es und werden es bleiben, bis ein Impfstoff gefunden ist.

Ich würde heute britische Aktien kaufen

Das macht den heutigen Tag zum idealen Zeitpunkt, um gierig zu werden und mit dem Kauf britischer Aktien zu beginnen. Ja, wir könnten den Börsencrash Teil 2 bekommen, und das würde schmerzen. Aber wenn du deine Investitionen weiter aufschiebst, in der Hoffnung, dass die Aktien morgen billiger sind, wirst du nie anfangen können.

Niemand hat eine zuverlässige Kristallkugel. Oder wie Warren Buffett es ausdrückte: “In der Geschäftswelt ist der Rückspiegel immer klarer als die Windschutzscheibe.”

Zu Beginn dieses Jahres sahen nur wenige den Coronavirus-Börsencrash kommen. Am Tiefpunkt am 23. März sahen nur wenige die anschließende Erholung. Du kannst Investitionen nicht aufschieben, bis die Windschutzscheibe klarer ist. Das wird sie nie sein.

Ich denke, der beste Weg, sich diesem Markt zu nähern, besteht darin, Geld in britische Aktien zu pumpen, wann immer du über Bargeld verfügst. Halte immer etwas Pulver trocken, um die Ausgaben von drei bis sechs Monaten in einer Krise abzudecken. Es ist sinnvoll, nach einem Börsencrash zu kaufen, wenn die Preise günstiger sind. Die Geschichte zeigt, dass sich die Märkte am Ende immer erholen, und Anleger, die gierig wurden, als andere Angst hatten, werden dafür reichlich belohnt.

Jetzt kaufen und den Börsencrash vergessen

Ich würde Unternehmen mit einem klaren und attraktiven Kundenangebot, stabilen Einnahmen und überschaubaren Schulden ins Visier nehmen. Mein Ziel wäre es, sie langfristig zu halten und alle Dividenden zu reinvestieren. Warren Buffett drückt es wie immer schön aus: “Kaufen Sie nur etwas, das Sie gerne halten würden, wenn der Markt 10 Jahre lang schließen würde”.

Ein Börsencrash ist eine großartige Kaufgelegenheit, denn er kann dir zeigen, welche Unternehmen am widerstandsfähigsten sind. Wenn dir gefällt, was du siehst, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, mutig zu sein. Wie Warren Buffett sagte: “Gelegenheiten kommen nur selten. Wenn es Gold regnet, stell den Eimer aus, nicht den Fingerhut”.

