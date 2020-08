Keine Angst vorm Crash! Ich würde diesen 3 einfachen Regeln folgen, um die erste Million zu machen!

Einen nächsten Crash zu fürchten ist für Foolishe und langfristig orientierte Investoren eigentlich sehr unsinnig. Es ist einerseits zwar verständlich, dass es psychologisch sehr schwierig sein mag, sein Portfolio mit Verlusten zu sehen. Da kann so manchem leicht mal die Sicherung durchbrennen.

Aus dem Rückblick heraus sind solche Crash-Gelegenheiten allerdings hervorragende Chancen gewesen, um Aktien günstig zu kaufen. Oder, anders ausgedrückt: Um ein Fundament für seinen künftigen Reichtum zu legen.

Nachdem wir jetzt geklärt haben, warum du den nächsten Crash nicht zu fürchten brauchst, gehen wir einen Schritt weiter. Und schauen mal, wie du mit dem Befolgen von drei einfachen Regeln wichtige Weichen stellen kannst, um die erste Million zu machen.

1. Konzentriere dich auf starke Unternehmen

Die erste Regel ist dabei eigentlich die, wie jeder Investor mit Aktien reich werden kann: Konzentriere dich einfach auf starke Unternehmen. Die Analyse und die Auswahl von Unternehmen mit starken Wettbewerbsvorteilen oder einem soliden Wachstum hilft zu jeder Zeit, reicher mit Aktien zu werden. Das umfasst eben auch eine Korrektur. Beziehungsweise einen Crash.

Bemerkenswerterweise korrigieren auch starke Unternehmen in volatilen Phasen. Teilweise sogar ohne Grund. Oder obwohl sie von einer volatilen Phase profitieren können. Das ist wiederum etwas, das Foolishe Investoren für sich nutzen sollten: Nämlich, um günstig viel Qualität zu ergattern.

Das Kaufen von starken Unternehmen zu tollen Preisen ist ein wichtiger Schritt, um die eigene Rendite bedeutend aufzubessern. Oder, anders ausgedrückt: Um dich und dein Portfolio in Richtung der ersten Million zu positionieren.

2. Konzentriere dich auf starke Megatrends

Eine zweite Regel, die sich im letzten Crash vom März wieder einmal bewahrheitet hat, ist die folgende: Wer nicht weiß, auf welche Aktien man setzen soll, der kann sich einfach an starken Megatrends orientieren. Streaming, E-Commerce, Digitalisierung oder auch Neuheiten wie die Telemedizin haben gezeigt: Hinter diesen Trends stecken häufig starke Unternehmen. Und ebenfalls starke Aktien.

Die Krise führt dabei häufig sogar zu einer Beschleunigung solcher Trends. Im Vorfeld bereits kriselnde Unternehmen werden weiter abgestraft. Die trendstarken Unternehmen profitieren und wachsen in sehr vielen Fällen weiter. Eine Entwicklung, die wir bei einer ganzen Reihe von Unternehmen sehen konnten. Ja, insbesondere jetzt bei den Quartalszahlen.

Sollten wir daher eine zweite Chance erhalten und erneut viele Aktien preiswerter kaufen können, so ist die Konzentration auf starke Megatrends definitiv hilfreich. Einerseits, um günstige und tolle Aktien zu finden. Andererseits aber auch, um wirklich starke Renditen zu erhalten, die dich finanziell weit nach vorne bringen können.

3. Blende das mediale Rauschen aus

Eigentlich sind die ersten beiden Regeln bereits ausreichend, um dich für die erste Million zu positionieren. Allerdings gibt es in Crashs und volatilen Phasen ein Hindernis, das du ausblenden solltest. Und zwar das Rauschen.

Was herrschte im März erneut? Richtig, Weltuntergangsstimmung. Selbst vermeintlich seriöse Börsenmedien haben die Panik ausgereizt, teilweise auch echt schamlos. Was sehen wir jetzt ca. fünf Monate später? Die Welt ist weiterhin in Ordnung. Es gibt zwar einige Unternehmen mit ernsthaften Problemen. Viele andere und eben starke stehen teilweise sogar bedeutend höher als im März.

Hör daher besser nicht auf die Panik. Lass dich nicht von ihr leiten. Lass dich nicht von reißerischen Medien beeinflussen. Nein, konzentriere dich auf die Chancen und investiere Foolish weiter. Das führt langfristig zu starken Renditen und womöglich auch zur ersten Million. Mut gehört schließlich auch dazu. Angst, Panik und andere negativen Emotionen können dich aber womöglich deinen Mut kosten.

Keine Angst vorm Crash! Folge den Millionärsregeln!

Den nächsten Crash solltest du daher besser nicht fürchten: Konzentriere dich auf starke Aktien und ein solides Megatrend-Wachstum und blende das mediale Rauschen aus. Dann kannst du wichtige Weichen stellen, um selbst ein Millionär zu werden. Eine größere Korrektur ist letztlich nämlich vor allem eins: Eine hervorragende Chance für Foolishe Investoren, die den Mut besitzen.

