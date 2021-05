Keine großen Preisausschläge bei Sommerflügen in Europa

Frankfurt (Reuters) - Die Preise für Flüge aus Deutschland zu beliebten Urlaubszielen in Europa weichen nach einer Auswertung des Vergleichsportals Idealo bisher nur wenig vom Vorkrisenniveau 2019 ab.

"Es lässt sich keine Preisexplosion, aber auch kein extremes Preis-Dumping erkennen", erklärte Lara Mercier, Marketing-Managerin von Idealo, auf Basis einer Auswertung von Buchungsdaten für Flüge aus Deutschland von Juni bis September. Bei der großen Mehrheit der Zielländer rund ums Mittelmeer liegen die Durchschnittspreise einige Prozent unter denen der Vergleichsmonate 2019. Ausreißer nach oben, zum Teil um zehn Prozent und mehr, ermittelte das Vergleichs- und Vermittlungsportal bei Verbindungen nach Italien, wo ein Hin- und Rückflug zum Beispiel im August mit knapp 116 Euro zehn Prozent teurer war als im selben Monat 2019.

Auch Flüge nach Kroatien waren im Juni und Juli gut zehn Prozent teurer, obwohl das Land nach den Reisehinweisen des Auswärtigen Amtes ein Gebiet mit besonders hohem Infektionsrisiko ist, also einer Corona-Inzidenz über 200. Verbindungen nach Zypern und in die Türkei, die in der gleichen Risikokategorie sind, konnten dagegen deutlich günstiger gebucht werden. Wie schnell die Preise abheben, sobald eine Reiseregion kein Risikogebiet mehr ist, war vor Ostern am Beispiel Mallorcas zu erkennen. Die von Idealo erfassten Flugpreise verdreifachten sich innerhalb kurzer Zeit.