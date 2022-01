Keinen Bock auf Wachstum, Corona-Aktien & Volatilität? Diese Aktie mit 5 % Dividendenrendite ist eine Top-Wahl!

Eine Aktie mit 5 % Dividendenrendite, wenn man als Investor keinen Bock auf Wachstum, Corona-Aktien oder gesteigerte Volatilität hat? Das ist womöglich genau das Mittel der Wahl. Hinter solchen Chancen stecken häufig eher moderat bewertete Value-Aktien. Wenn dann noch ein defensiver, zeitloser Kern dazukommt, so ist die Ausgangslage wohl perfekt.

Wenn du nach diesem Mix suchst, so habe ich eine spannende Aktie für dich. 5 % Dividendenrendite sind nicht das einzige Merkmal, das du kennen solltest. Und es handelt sich eher um einen moderaten Performer mit einem eher moderaten Wachstum, der mit Corona-Aktien außerdem sehr wenig zu tun hat.

Aktie mit 5 % Dividendenrendite: Der Mix gegen Volatilität …?

Unsere heutige Aktie, die eine erfrischende Alternative zu Wachstum, Corona-Aktien und hoher Volatilität ist, ist W. P. Carey. Fangen wir vielleicht mit den Basics an: Gemessen an einer aktuellen Quartalsdividende in Höhe von 1,055 US-Dollar und einem Aktienkurs von 81,70 US-Dollar liegt die Dividendenrendite derzeit bei 5,16 %. Damit ist dieses Kriterium zunächst erfüllt.

W. P. Carey ist ein sogenannter Real Estate Investment Trust, kurz REIT, der als solcher in die Breite investiert. Nicht nur, was das Portfolio von 1.280 Einheiten Pi mal Daumen angeht. Nein, sondern auch thematisch. Wichtiger Bestandteil ist jedoch, dass ca. die Hälfte der Immobilien einen Hedge gegen Inflation besitzen. Das heißt, dass in einem inflationären Marktumfeld der Mietpreis eben stärker steigt. Das ist insgesamt ein konservativer, defensiver Mix. Der jedoch, wenn überhaupt, eher ein moderates Wachstum, dadurch jedoch weniger Volatilität bei einer moderaten Bewertung mit einem Kurs-FFO-Verhältnis von ca. 16 bedeutet.

Allerdings sind die 5 % Dividendenrendite nicht alles. Dadurch, dass W. P. Carey moderat in weitere Immobilien investiert, gibt es wirklich die Aussicht auf moderates Wachstum. Wir erkennen das bereits mit Blick auf die Dividende, die zuletzt um 0,8 US-Cent pro Jahr erhöht worden ist. Wobei die letzte Erhöhung um 0,3 US-Cent erfolgt ist, was womöglich die Phase eines leicht stärkeren Dividendenwachstums einläutet. Insgesamt handelt es sich jedoch um einen defensiven, wertstabilen Mix, der 5 % Dividendenrendite ermöglichen kann und eben ein Quäntchen darüber hinaus. Vielleicht ist diese Wahl gerade jetzt in einem inflationären Marktumfeld besonders spannend.

Konservativ, defensiv, dividendenstark

Oder, anders ausgedrückt: Mit 5 % Dividendenrendite und einer moderaten Bewertung ist W. P. Carey vielleicht eine konservative, defensive aber dividendenstarke Alternative zu volatilen Wachstumsaktien oder zu Corona-Aktien und hochbewerteten Tech-Akteuren.

Wer als Investor jetzt auf der Suche nach einer solch opportunistischen Alternative mit einer Menge Wert ist, der kann hier einen näheren Blick riskieren. Wie gesagt: Ein Kurs-FFO-Verhältnis von ca. 16 bei einer Dividendenrendite von über 5 % sind alles andere als wenig aussichtsreich. Nur eben auf einer konservativen Basis.

