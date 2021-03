KELLOGG - Aktie attackiert mittelfristigen Abwärtstrend

Kellogg Co. - WKN: 853265 - ISIN: US4878361082 - Kurs: 64,822 $ (NYSE)

Ist Kellogg ein Unternehmen der Kategorie Value? Darüber kann man sich streiten. Auf den ersten Blick würde man diese Frage wohl mit ja beantworten. Gegessen wird ja immer, was soll da schon schiefgehen? Schaut man dagegen auf die fundamentale Entwicklung in den vergangenen Jahren hat sich das Management nicht gerade mit Ruhm bekleckert.

Der Umsatz stagniert seit langer Zeit. Beim Gewinn hat es ebenfalls viele Jahre gedauert, die Niveaus von 2011 wieder zu erreichen und vor allen Dingen nachhaltig zu übertreffen. Manch ein Investor wird sich die Phase 2002 bis 2011 zurückwünschen. Unternehmen wie Nestlé machen es besser, sind freilich aber auch breiter aufgestellt.

Die Bewertung der Kellogg-Aktie ist mit KGVs um die 16 okay, ein Schnäppchen sieht dennoch anders aus. Die Dividendenrendite beträgt gut 3,5 %.

Aus charttechnischer Sicht hinterlässt die Aktie nach schwierigen Monaten inzwischen wieder einen besseren Eindruck. Mit der Entwicklung im März wurde ein kleiner Boden aktiviert und auch eine steile Abwärtstrendlinie ist Geschichte. Im heutigen Handel attackieren die Käufer eine weitere, flachere Abwärtstrendvariante. Wird auch diese genommen, kann die Aktie die Aufwärtsbewegung beschleunigen. Die nächsten Ziele lauten 66,53 und 68,07 USD. Mittelfristig wären 71,05 bis hin zu 72,88 USD erreichbar. Absicherungen bieten sich aktuell unter dem Tief der Umkehrkerze vom 24. März bei 60,46 USD an. Korrigiert der Titel in den kommenden Tagen, könnten sich neue Bezugspunkte für engere Absicherungen ergeben.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 13,77 13,63 13,82 Ergebnis je Aktie in USD 3,63 4,00 4,12 KGV 18 16 16 Dividende je Aktie in USD 2,28 2,31 2,37 Dividendenrendite 3,51 % 3,55 % 3,65 % *e = erwartet

