Kelly Services meldet unveränderte Dividende

Der amerikanische Personaldienstleister Kelly Services Inc. (ISIN: US4881522084, NASDAQ: KELYA) wird seinen Aktionären am 14. März 2022 eine Quartalsdividende von 0,05 US-Dollar je Aktie ausbezahlen, wie am Mittwoch berichtet wurde. Record date ist der 28. Februar 2022.

Auf das Jahr hochgerechnet schüttet der Konzern eine Dividende von 0,20 US-Dollar aus. Beim derzeitigen Aktienkurs von 22,13 US-Dollar entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 0,91 Prozent (Stand: 16. Februar 2022). Das Unternehmen für Personaldienstleistungen und Personalvermittlung ist auf die Suche von Fach- und Führungskräften auf verschiedensten Hierarchieebenen spezialisiert. Kelly Services bietet zudem Outsourcing-Lösungen (Kelly Outsourcing Consulting Group) an. Der Gesamtumsatz des Unternehmens lag im vierten Quartal des Fiskaljahres 2021 bei 1,25 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,24 Mrd. US-Dollar) bei einem Gewinn von 71,7 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 23,4 Mio. US-Dollar) wie am 14. Februar berichtet wurde. Seit Jahresbeginn 2022 liegt die Aktie an der Wall Street mit 31,96 Prozent im Plus (Stand: 16. Februar 2022). Die Marktkapitalisierung beträgt 857,74 Mio. US-Dollar. Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de