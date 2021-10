Kempower gründet Partnerschaft mit Gilbarco Veeder-Root, um Elektrofahrzeug-Ladesysteme anzubieten

Gilbarco Veeder-Root bietet im Rahmen seines EVerse-Angebots Elektrofahrzeug-Ladegeräte von Kempower.





Die Gleichstrom-Schnellladelösungen von Kempower sind skalierbar ausgelegt und für alle Arten von Elektrofahrzeugen geeignet.





Die kleinen Aufstellflächen der Produkte von Kempower ermöglichen den Kunden von Gilbarco Veeder-Root die Nutzung des begrenzten Platzangebotes in dicht besiedelten Gebieten.



Kempower, der führende Anbieter von E-Mobilitäts-Ladetechnologie, gibt Partnerschaft mit Gilbarco Veeder-Root (GVR) bekannt, dem global führenden Anbieter von Technologielösungen für den Tankstellen- und Convenience-Markt. GVR bietet die Elektrofahrzeug-Ladegeräte von Kempower im Rahmen seines EVerse-Angebots, das darüber hinaus auch Netzwerk-Management-Software, Installations- und Wartungs-Serviceleistungen umfasst.

Die Gleichstrom-Schnellladesysteme von Kempower sind für eine Skalierung für die zunehmende Anzahl von Elektrofahrzeugen auf unseren Straßen ausgelegt. Die qualitativ hochwertigen Ladesysteme des Unternehmens sind für alle Arten von Elektrofahrzeugen geeignet, darunter Personenkraftwagen, Busse, Off-Highway Fahrzeuge, gewerbliche Nutzfahrzeuge und Wasserfahrzeuge.

„Wir sind hocherfreut über die Gründung dieser Partnerschaft mit GVR. Unser modularer Ansatz bedeutet, dass standardisierte Bausteine für unsere gesamte Produktpalette verwendet werden können, um die Erstellung unterschiedlicher Arten von Elektrofahrzeug-Ladegeräten und Ladesystemen zu ermöglichen. Darüber hinaus ist unsere Technologie skalierbar, damit unsere Kunden in der Lage sind, geringere anfängliche Investitionen tätigen können und zusätzliche Leistungsmodule zu einem späteren Zeitpunkt, wenn ihr Unternehmen größer geworden ist, hinzufügen können”, kommentierte Tomi Ristimäki, CEO von Kempower, die Einleitung dieser Entwicklung.

Mit einer langjährigen Erfahrung in der Bereitstellung branchenführender, integrierter Software, Hardware und Serviceleistungen für den Tankstellen- und Convenience-Markt, bietet GVR eine große Marktreichweite, bewährte Zuverlässigkeit und Branchenexperteneinblicke, wie die Kunden ihre Arbeitsabläufe entwickeln, um die wachsende Komplexität anzugehen, welche die Infrastrukturlandschaft der E-Mobilität formt. Das Unternehmen spezialisiert sich auf die Erstellung durchgängiger Elektrofahrzeug-Ladeinfrastruktur-Lösungen, um die Erfahrungen der Kunden zu verbessern und die Produktivität für die Betreiber zu erhöhen.

„Unsere heimischen Internet-der-Dinge-Ladegeräte können an einem entfernten Standort und in Echtzeit aktualisiert werden, um somit unsere Kunden rückzuversichern, dass die von ihnen gewählten Lösungen zukunftsfähig und jederzeit mit einer Cloud verbunden sind. Die Modularität der Produkte stellt ebenfalls sicher, dass sie über eine kleine Stellfläche verfügen und somit die Kunden von GVR in die Lage versetzen, selbst von dem begrenzten Raum in dicht besiedelten Gebieten Gebrauch zu machen”, ergänzte Tomi Ristimäki.

Über Kempower

Kempower entwickelt und fertigt DC-Schnellladelösungen für Elektrofahrzeuge und Maschinen. Wir sind ein Team von Elektrofahrzeugenthusiasten mit einem tiefgehenden Verständnis für den Aufbau einer reibungslos funktionierenden Elektromobilitäts-Infrastruktur. Unsere Gleichstrom-Ladelösungen werden in Finnland entwickelt und produziert und über 90 % unserer Materialien und Komponenten kommen ebenfalls aus dieser Region. Wir konzentrieren uns auf alle Transportbereiche, von Personenkraftwagen und gewerblichen Nutzfahrzeugen bis hin zu Bergbauausrüstung, Booten und Motorsportfahrzeugen. Mit 70 Jahren Erfahrung in der Perfektionierung von Stromversorgungen setzen wir die Maßstäbe in Sachen Technik und Benutzerfreundlichkeit.

www.kempower.com

Über Gilbarco Veeder-Root

Gilbarco Veeder-Root (GVR) ist ein global führender Anbieter von Technologielösungen für den Tankstellen- und Convenience-Markt. Seit über 150 Jahren erhält GVR die Welt in Bewegung und verdient sich durch langjährige Partnerschaften, kompromisslose Unterstützung und bewährte Zuverlässigkeit das Vertrauen seiner Kunden. Die wichtigsten Produktlinien umfassen Point-of-Sale Software, Zahlungssysteme, Elektrofahrzeug-Ladesysteme, Zapfsäulen sowie Tankanzeigegeräte und Flotten-Management-Lösungen.

https://www.gilbarco.com/eu/

Tomi Ristimäki

CEO

Kempower

tomi.ristimaki@kempower.com



Tel.: +358 44 289 9815

Paula Savonen

Communications Director

Kempower

paula.savonen@kempower.com



Tel.: +358 400 343 851