Kentucky First Federal Bancorp schüttet Dividende aus

Die Kentucky First Federal Bancorp (ISIN: US4912921081, NASDAQ: KFFB) wird weiterhin eine Quartalsdividende von 10 US-Cents je Aktie ausschütten. Die nächste Auszahlung erfolgt am 18. Februar 2020 (Record date: 31. Januar 2020).

Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,40 US-Dollar ausgeschüttet. Das entspricht einer aktuellen Dividendenrendite in Höhe von 5,13 Prozent beim derzeitigen Aktienkurs von 7,80 US-Dollar (Stand: 10. Januar 2020).

Unter der Kentucky First Federal Bancorp operiert die First Federal Savings and Loan Association of Hazard und die First Federal Savings Bank of Kentucky. Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2020 erzielte das Unternehmen einen Nettogewinn von 234.000 US-Dollar (Vorjahr: 138.000 US-Dollar), wie am 31. Oktober 2019 berichtet wurde.

Die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei 64,7 Mio. US-Dollar. Seit Jahresanfang 2020 weist die Aktie an der amerikanischen Technologiebörse NASDAQ ein Kursminus von 0,31 Prozent auf (Stand: 10. Januar 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de