Kepler Cheuvreux belässt BMW auf 'Reduce' - Ziel 74 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für BMW angesichts von Aussagen zum Marktstart der Elektromodelle iX und i4auf "Reduce" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Analyst Michael Raab zog in einer am Mittwoch vorliegenden Studie das Fazit, dass es sich um zwei beeindruckende neue Elektrofahrzeuge handele. Er lese aus den Aussagen, dass sie 2022 zur Verdopplung der Anzahl verkaufter Fahrzeuge mit Elektroantrieben beitragen sollten./tih/tav

