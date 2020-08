Kepler Cheuvreux belässt Cewe auf 'Hold' - Ziel 99 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Cewe nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen. Das Segment Photofinishing habe sich prächtig entwickelt, schrieb Analyst Charles Bordes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es habe davon profitiert, dass viele Menschen in der Corona-Krise zuhause geblieben seien. Die Aktivitäten unter Geschäftskunden (B2B) und der Einzelhandel hätten dagegen unter der Krise gelitten./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

