Kepler Cheuvreux belässt Dialog auf 'Buy' - Ziel 56 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Dialog Semiconductor nach einem erneut angehobenen Jahresumsatzziel auf "Buy" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Analyst Sebastien Sztabowicz erwartet laut einer am Dienstag vorliegenden Studie nun, dass die bereinigte operative Marge des Chip-Designers im vierten Quartal bei etwa 23 bis 24 Prozent ihren Boden gefunden haben dürfte im Vergleich zu 24 Prozent im Vorjahr. Damit dürfte sie auch über der Markterwartung von 21,4 Prozent liegen./ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.