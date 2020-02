Kepler Cheuvreux belässt Nestle auf 'Buy' - Ziel 120 Franken

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Nestle nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Franken belassen. Das organische Wachstum und die operative Marge seien jeweils etwas schwächer als erwartet gewesen, schrieben die Analysten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Von dem bisher für 2020 angepeilten Wachstumsziel weiche der Konzern nun offenbar ab. In diesem Jahr sorge wohl das Coronavirus für Unsicherheit./ajx/tih

