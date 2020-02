Kepler Cheuvreux belässt RIB Software auf 'Hold' - Ziel 21 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für RIB Software nach Zahlen und einem Übernahmeangebot von Schneider Electric auf "Hold" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Der französische Konzern sei bislang schon Partner des Bausoftwarekonzerns auf dessen Plattform YTWO, schrieben die Analysten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die zugleich veröffentlichten Quartalszahlen von RIB seien etwas schwächer als erwartet gewesen, das Kundenwachstum habe sich aber beschleunigt./ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.