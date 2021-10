Kepler Cheuvreux belässt Vinci auf 'Hold' - Ziel 98,5 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Vinci nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 98,5 Euro belassen. Die Umsatzentwicklung beim Bau- und Dienstleistungskonzern sei unerwartet robust gewesen, schrieben die Analysten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das überraschend starke internationale Geschäft habe die enttäuschende Entwicklung auf dem französischen Heimatmarkt des Konzerns mehr als ausgeglichen./tav/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

