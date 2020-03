Kepler Cheuvreux belässt Volkswagen auf 'Buy' - Ziel 204 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Vorzugsaktie von Volkswagen nach endgültigen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 204 Euro belassen. Außer Porsche hätten alle Kernmarken des Autobauers die Margen im Jahresvergleich gesteigert, schrieb Analyst Michael Raab in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Unklarheit beim Ausblick 2020 monierte er. Im Jahresbericht seien die Ziele bestätigt, in der Pressemitteilung zugleich nicht erwähnt worden. Dafür gebe es Aussagen, die zur Verunsicherung beitrügen./ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2020 / 07:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2020 / 07:26 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.