Kepler Cheuvreux belässt Wacker Chemie auf 'Hold' - Ziel 143 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Wacker Chemie auf "Hold" mit einem Kursziel von 143 Euro belassen. Vor dem am 5. August erwarteten Quartalszahlen habe der Spezialchemiekonzern seine Jahresziele für den Umsatz und das operative Ergebnis (Ebitda) angehoben, schrieb Analyst Martin Jungfleisch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch wenn aber diese Anhebungen weniger konservativ seien als die ersten im April, entsprächen sie dennoch den Markterwartungen und lägen unter seinen Schätzungen./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.