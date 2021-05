Kepler Cheuvreux hebt CTS Eventim auf 'Buy' - Ziel 62,50 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat CTS Eventim von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 49 auf 62,50 Euro angehoben. Die Impfkampagnen machten Fortschritte und die Nachfrage nach wieder stattfindenden Events sei groß, schrieb Analyst Craig Abbott in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass eine Erholung im Jahr 2022 für den Konzertveranstalter und Ticketvermarkter deutlicher als bislang erwartet ausfallen wird./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.