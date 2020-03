Kepler Cheuvreux hebt Inditex auf 'Buy' - Ziel gesenkt

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Inditex von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 32,00 auf 25,70 Euro gesenkt. Nach der scharfen Korrektur sehe die Aktienbewertung des Textilkonzerns allmählich wieder attraktiv aus, hieß es in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Umsatz im vierten Geschäfsquartal sei höher gewesen als gedacht, Anfang 2020 belaste aber das Coronavirus. Die Analysten kürzten ihre Gewinnschätzungen, 2020 dürfte am schlimmsten werden./ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

