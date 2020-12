Kepler Cheuvreux hebt Ziel für BASF auf 73 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für BASF von 63 auf 73 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der global größte Chemiekonzern profitiere weiter von einer schrittweisen Erholung der Nachfrage, schrieb Analyst Christian Faitz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der November dürfte ebenso robust verlaufen sein wie der Oktober./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

