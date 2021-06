Kepler Cheuvreux hebt Ziel für Gea Group auf 47 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Gea von 42 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Es gebe starke Trends, vor allem in den Bereichen Molkerei und alternative Lebensmittelmärkte, die der Anbieter von Ausrüstung für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie für sich nutzen könne, schrieb Analyst Hans-Joachim Heimbürger in einer Studie vom Mittwoch. Nach zwei enttäuschenden Jahren bis 2018 habe das neue Management erfolgreich eine Reihe von Optimierungen umgesetzt./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.