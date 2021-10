Kepler Cheuvreux hebt Ziel für K+S auf 28 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für K+S nach angehobenen Jahreszielen für das operative Ergebnis und den freien Mittelfluss von 22 auf 28 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Die Gründung des Gemeinschaftsunternehmens Reks mit der Remondis-Tochter Remex verzögere sich zwar wegen regulatorischer Fragen, sei aber nur eine Sache von Zeit, schrieb Analyst Christian Faitz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. De negative Marktreaktionen vom Vortag auf diese Nachricht hin sieht er daher als Kaufgelegenheiten./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

