Kepler Cheuvreux hebt Ziel für Krones auf 44 Euro - 'Reduce'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Krones vor Zahlen zum dritten Quartal von 35 auf 44 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Reduce" belassen. In einem schwierigen Marktumfeld erhole sich die Auftragslage des Herstellers von Getränkeabfüllanlagen schrittweise, schrieb Analyst Hans-Joachim Heimbürger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies gehe aber wohl einher mit Preisdruck, der sich wahrscheinlich negativ auf die Profitabilität auswirke./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

