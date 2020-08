Kepler Cheuvreux hebt Ziel für Novo Nordisk - 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Novo Nordisk von 290 auf 392 dänische Kronen angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Bewertungsaufschlag der Aktien des Insulinherstellers zum Sektor habe sich deutlich erhöht, schrieb Analyst David Evans in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem seien die Erwartungen an den Markt für Therapien auf Basis des Darmhormons GLP-1 zuletzt deutlich gestiegen. Die kurzfristigen Aussichten für das Wachstum des Gewinns je Aktie bis 2022 hätten sich jedoch überhaupt nicht verbessert./la/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

