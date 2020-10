Kepler Cheuvreux hebt Ziel für ProSiebenSat.1 auf 13 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 vor Zahlen zum dritten Quartal von 11 auf 13 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Wie Analyst Conor O'Shea in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schrieb, rechnet er nach einem heftigen 37-prozentigen Einbruch der Werbeerlöse im zweiten Quartal nun nur noch mit einem Rückgang im einstelligen Prozentbereich. Das höhere Kursziel begründete er mit einer angehobenen Schätzung für den Gewinn je Aktie (EPS)./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

