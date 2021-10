Kepler Cheuvreux hebt Ziel für Volvo B auf 230 Kronen - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für die B-Aktie von Volvo von 225 auf 230 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe seine Schätzungen nach dem etwas gemischt ausgefallenen Quartalsbericht des Lkw- und Baumaschinenherstellers aktualisiert, schrieb Analyst Mats Liss in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zwar seien die Bestellungen etwas schwächer gewesen, dennoch werde der Auftragsbestand weiter ausgebaut. Die Ergebnisse seien zudem stärker als erwartet ausgefallen, vor allem im Lkw-Bereich. Zudem habe Volvo Kostensteigerungen gut weitergeben können./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.