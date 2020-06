Kepler Cheuvreux senkt LVMH auf 'Hold' - Ziel 400 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat LVMH von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 380 auf 400 Euro angehoben. Das geringe Tempo bei der Wiederaufnahme von Reiseaktivitäten, die Krisenbelastung für den Konsum und Probleme mit Lagerbeständen prägten den Luxusgütersektor, schrieb Analystin Aurélie Husson-Dumoutier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

