Kepler Cheuvreux senkt Ziel für Astrazeneca - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Astrazeneca von 8000 auf 7700 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Jahreszahlen und Ausblick des Pharmaherstellers seien nicht perfekt gewesen, aber letztlich vernünftiger als die Marktreaktion, schrieben die Analysten in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktie dürfte sich in den kommenden Tagen wieder etwas erholen, prognostizieren sie./ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.