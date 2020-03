Kepler Cheuvreux senkt Ziel für Michelin auf 100 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Michelin nach gestrichener Jahresprognose des Reifenherstellers von 130 auf 100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Analysten kürzten ihre Gewinnschätzungen für die Franzosen, wie aus einer am Donnerstag vorliegenden Studie hervorgeht. Michelin bleibe aber auf der Liste ihrer besonders bevorzugten Werte./ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.