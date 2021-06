Kepler Cheuvreux senkt Ziel für Orsted auf 1200 Kronen - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Orsted von 1500 auf 1200 dänische Kronen gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Ingo Becker orientierte sich in einer am Montag vorliegenden Studie an einem neuen Szenario für den auf Offshore-Windkraft spezialisierten Energiekonzern - mit hohem Wachstum, das aber mit niedrigeren Renditen einhergehe. Der Experte verwies dabei auf den erhöhten Wettbewerb, der in der Branche herrsche./tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

