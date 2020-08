Kepler Cheuvreux senkt Ziel für Rolls-Royce auf 285 Pence; 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Rolls-Royce von 790 auf 285 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Triebwerkshersteller an Unternehmensaussagen vor der anstehenden Halbjahresbilanz angepasst, schrieb Analyst Christophe Menard in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Weitere Rückschlagsrisiken seien nach dem jüngsten Kursrückgang begrenzt, doch positive Kurstreiber seien auch nicht in Sicht./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

