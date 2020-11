Kepler Cheuvreux senkt Ziel für S&T auf 26 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für S&T von 28 auf 26 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Martin Jungfleisch passte seine Schätzungen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie an die Ergebnisse des dritten Quartals an. Insgesamt habe sich der IT-Dienstleister in den ersten neun Monaten solide geschlagen und dies dürfte unter anderem dank guter Auftragslage und gesunder IT-Märkte auch so bleiben./ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.