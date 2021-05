Kepler Cheuvreux senkt Ziel für Siemens Gamesa - 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Siemens Gamesa anlässlich der jüngst präsentierten Quartalszahlen von 32,50 auf 32,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Er habe seine Prognosen für den bereinigten Gewinn je Aktie des Herstellers von Windkraftanlagen in den nächsten fünf Jahren reduziert, schrieb Analyst Douglas Lindahl in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die gesenkte Umsatzprognose und Aussagen bezüglich eines möglichen Margen-Gegenwinds durch höhere Rohstoffkosten seien klar negativ./la/he

