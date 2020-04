Kepler Cheuvreux senkt Ziel für STMicro auf 23 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für STMicroelectronics von 25 auf 23 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Smartphone- und Automobilmarkt könnte noch stärker leiden als zunächst gedacht, weshalb sie ihre Schätzungen für den Chipkonzern abermals gekürzt hätten, schrieben die Analysten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mittelfristig blieben die Aussichten aber vielversprechend./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.