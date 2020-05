Kepler Cheuvreux senkt Ziel für Vodafone auf 170 Pence - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Vodafone von 175 auf 170 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das vierte Geschäftsquartal habe gezeigt, dass bei den Briten grundsätzlich alles rund laufe, schrieb Analyst Matthijs Van Leijenhorst in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Corona-Krise werde aber das laufende Jahr und möglicherweise auch danach belasten./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.