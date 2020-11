Kepler Cheuvreux startet Knaus Tabbert mit 'Hold' - Ziel 65 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Bewertung der Papiere von Knaus Tabbert bei einem Kursziel von 65 Euro mit "Hold" aufgenommen. Am Wohnmobilhersteller schätze man die starke Konzentration auf den besonders attraktiven deutschen Markt, hieß es in einer am Montag vorliegenden Studie des Instituts. Außerdem liege der Fokus stark auf der Markenstrategie, einer schlanken Organisation, einem breiten Händlernetzwerk und dem Kapazitätsausbau. Die Aktie biete "deutsche Qualität" zu einem fairen Preis./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

