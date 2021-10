Kepler hebt Ziel für Pernod Ricard auf 195 Euro - 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Pernod Ricard nach Zahlen zum dritten Quartal von 185 auf 195 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die bessere Performance im On-Trade-Bereich bei Spirituosen sollte angesichts zunehmender Lockerungen von Beschränkungen in der Corona-Pandemie als "normal" angesehen werden, schrieb Analyst Richard Withagen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die eigentliche Überraschung sei, wie gut sich der Off-Trade-Bereich behauptet habe./ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.