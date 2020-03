Kerlink und ZENNER IoT Solutions stellen Deutschlands größtes LoRaWAN®-Netzwerk für Energie-, Gas- und Wasserversorgungsunternehmen bereit

Kerlink (AKLK – FR0013156007), ein Anbieter von Lösungen für das Internet of Things (IoT), und ZENNER IoT Solutions GmbH, der führende deutsche LoRaWAN®-Systemintegrator und Lösungsanbieter, haben bei der umfangreichsten Implementierung von LoRaWAN® in Deutschland zusammengearbeitet, die bis zu 3.000 Kerlink Wirnet™ LoRaWAN-Gateways umfasst.

Das Netzwerk wird von Netze BW, dem führenden Vertriebsunternehmen für Strom, Gas und Wasser in Deutschlands drittgrößtem Bundesland Baden-Württemberg betrieben.

Kerlink, ein führender Lösungsanbieter für Planung, Einrichtung und Betrieb von öffentlichen und privaten LoRaWAN®-IoT-Netzwerken, offeriert ein umfassendes Produktportfolio an Netzwerkkomponenten in Industriequalität, erstklassigen Netzwerkkern-, Betriebs- und Management-Softwarelösungen und Mehrwert-Anwendungen. Das Unternehmen hat mehr als 120.000 Installationen in 69 Ländern und allen wichtigen IoT-Branchen bereitgestellt.

ZENNER IoT Solutions ist eine Tochtergesellschaft von ZENNER International GmbH & Co. KG und gehört zur Minol-ZENNER-Gruppe. Im Rahmen seiner Digitalisierungsstrategie setzt ZENNER International innovative Systemlösungen auf der Basis von IoT-Technologien ein, die von der Projektentwicklung über Messdatenerfassung und -verarbeitung bis hin zu Anwendungen beim Endnutzer reichen. Das Unternehmen mit Schwerpunkt auf der Digitalisierung der Energie- und Wasserversorgung bietet weltweit ein breitgefächertes und diversifiziertes Portfolio an Produkten, Lösungen und Dienstleistungen an. Die Minol-ZENNER Group betreibt das größte LoRaWAN®-Netzwerk in Deutschland. Die Infrastruktur umfasst mittlerweile mehr als 6.000 IoT-Gateways, mit denen über 800.000 Messgeräte und Sensoren über LoRaWAN®-Netzwerke kommunizieren.

„Dieser umfangreiche Roll-Out in Baden-Württemberg zeigt die hervorragende Skalierbarkeit, Flexibilität und Robustheit von LoRaWAN®-Netzwerken sowie die Zuverlässigkeit von Kerlink LoRaWAN®-Gateways“, so Dr. Gerald Troppenz, Business Development Manager bei ZENNER IoT Solutions. „Flexible Konfigurationsoptionen von Kerlink-Gateways vereinfachen die Kompatibilität seiner Netzbetreiber-Hardware mit unserer ELEMENT IoT-Plattform – einer umfangreichen Middleware zur Geräte-, Netzwerk-, Daten- und Benutzerverwaltung.

„Die Partnerschaft mit ZENNER IoT Solutions bedeutet eine wichtige Erweiterung für das Deutschlandgeschäft von Kerlink und beweist einmal mehr die überragende Qualität unserer Produkte für private IoT-Netzwerke in industriellen Anwendungsbereichen“, berichtet Etienne Ghidossi, Key Account Manager, Kerlink. „Dank seiner langjährigen Erfahrung mit Geräten für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen kann Kerlink betreibertaugliche Gateways bereitstellen, die für eine verbesserte Funkleistung ausgelegt sind – insbesondere in extrem dichten 3G/4G-Mobilfunknetzen, wie z. B. städtischen Gebieten.“

Weiterführende Informationen sind verfügbar unter:

www.kerlink.com

www.zenner-iot.com

www.minol.de/minol-zenner-gruppe

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200324005451/de/

Mahoney Lyle

Sarah-Lyle Dampoux

+33 (0) 6 74 93 23 47

sldampoux@mahoneylyle.com