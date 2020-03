KeyCorp setzt Aktienrückkauf aus

Der amerikanische Finanzdienstleister KeyCorp (ISIN: US4932671088, NYSE: KEY) wird sein Aktienrückkaufprogramm aussetzen. Damit folgt der Konzern vielen Finanzdienstleistern, die aus Antwort auf die Entwicklung der Covid-19-Pandemie ebenfalls den Rückkauf von Aktien suspendiert haben. Die Entscheidung habe keinen Einfluss auf die Dividendenpolitik, wie KeyCorp weiter mitteilte. Sollten sich die Begleitumstände ändern, sei KeyCorp bereit, das Programm wieder aufzunehmen.

KeyCorp ist ein Finanzdienstleister mit Firmensitz in Cleveland im US-Bundesstaat Ohio und bietet über seine Tochtergesellschaft KeyBank National Association Finanzdienstleistungen in 15 Bundesstaaten und über 1.000 Filialen an. Der Konzern betreibt über 1.400 Geldautomaten (ATMs).

Seit Jahresanfang 2020 liegt der Wert an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis mit 55,11 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 8,8 Mrd. US-Dollar (Stand: 18. März 2020).

Redaktion MyDividends.de